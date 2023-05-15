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14:12, 15 мая 2023Мир

Британия откроет новый учебный центр для летчиков ВСУ

Великобритания планирует открыть новый учебный центр для украинских военных летчиков

Фото: Tsafrir Abayov / АР

Великобритания откроет новый центр по подготовке украинских военных летчиков к управлению самолетами, которые поставляют западные страны. Об этом написала канцелярия премьер-министра Риши Сунака в Twitter.

«Мы откроем новую британскую авиашколу и проведем необходимое обучение украинских пилотов, чтобы они могли управлять различными типами самолетов и противостоять российской агрессии», — говорится в заявлении.

Кроме того, Лондон решил отправить Киеву новые ударные беспилотники большой дальности Storm Shadow с радиусом действия более 200 километров и ракеты противовоздушной обороны. Отмечается, что техника будет доставлена в ближайшие месяцы. МИД считает, что поставки приведут к «серьезной эскалации обстановки в зоне проведения специальной военной операции».

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Виктория Кондратьева
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