В России предложили создать алиментный фонд

Омбудсмен Москалькова: государственный фонд сделает взыскание алиментов эффективнее

Создание в России специального государственного фонда сделает взыскание алиментов эффективнее. Об этом в докладе о деятельности за 2022 год заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова

По словам омбудсмена, внесенные в 2021 году изменения в порядок взыскания алиментов и ужесточение уголовной и административной ответственности для неплательщиков алиментов позволили сократить число неоконченных исполнительных производств. Их количество снизилось на 11,3 тысячи, до 771,2 тысячи дел. В 2022 году сумма взысканных платежей составила 47,6 миллиарда рублей, на 14,7 миллиарда больше показателей прошлого года.

При этом количество жалоб на неуплату алиментов выросло на 26 процентов год к году. Большая часть обращений связана с тем, что должники не предоставили данные о своих реальных доходах. За год профильные ведомства провели 46 проверок по таким жалобам и добились взыскания платежей в интересах 28 детей.

Чтобы усилить эффективность взыскания алиментов, в стране необходимо создать специальный фонд. В пример Москалькова привела разработанный Минюстом в апреле 2022 года законопроект о реестре должников по уплате алиментов. Он также предлагает разрешить приставам добиваться признания сделки с имуществом должника недействительной. Однако проект требует доработки, добавила омбудсмен.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказывать россиянам, у которых есть долги по алиментам, в ипотеке. По мнению депутата, наличие такой задолженности можно включить в перечень условий для гарантированного отказа в выдаче кредитов. Милонов выразил надежду, что крупную задолженность по алиментам будут считать пожизненным негативным фактором.