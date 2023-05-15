Кендалл Дженнер показала фигуру в бикини

Модель Кендалл Дженнер показала фигуру в черном бикини и красной кепке Ralph Lauren

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер поделилась кадрами с отдыха на пляже и восхитила фанатов. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя знаменитость показала фигуру в черном бикини, позируя перед океаном в кепке бренда Ralph Lauren красного цвета. При этом в руках бизнесвумен держала стакан и бутылку текилы собственной марки «818». Манекенщицу запечатлели с распущенными волосами и без макияжа, а из аксессуаров на ней были небольшие золотые серьги.

Подписчики восхитились внешним видом Дженнер в комментариях под публикацией. «Сексуальная», «Самая красивая из Кардашьян», «Обожаю тебя», «Просто бомба», «Красотка», «Публикуй такое чаще», — высказывались многочисленные поклонники.

Ранее в мае Кендалл Дженнер показала ягодицы на балу Met Gala. На фото было видно, что звезда вышла в свет в оголяющем ягодицы боди из стразов с длинными рукавами и серебристым воротником, а также черных ботинках на высокой платформе. Помимо этого, манекенщица сделала макияж в нейтральных оттенках и надела аккуратные серьги в виде цветов.