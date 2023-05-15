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13:34, 15 мая 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении 145 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны России заявило об уничтожении до 145 бойцов ВСУ на купянском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 15 мая, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Берестовой и Синьковка Харьковской области. Кроме того, ночью с 14 на 15 мая подразделения 138-й мотострелковой бригады недалеко от поселка Двуречное пресекли действия трех диверсионно-разведывательных групп.

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Украинская сторона потеряла до 145 бойцов, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также гаубицу Д-20, добавили в оборонном ведомстве.

Днем ранее, 14 мая, сообщалось, что российские войска на купянском направлении уничтожили свыше 100 бойцов ВСУ, пять автомобилей, гаубицу д-20 и противотанковую пушку «Рапира».

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такие действия стали ответными мерами на просьбы республик Донбасса о помощи.

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Евгения Куликова
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