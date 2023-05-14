Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 14 мая 2023Россия

Российские войска уничтожили более 100 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило о потере Украиной свыше 100 бойцов на купянском направлении за сутки

Фото: Libkos / AP

Российские войска уничтожили свыше 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, за сутки противник потерял пять автомобилей, гаубицу д-20, а также противотанковую пушку «Рапира», добавил представитель ведомства.

Как уточнил Конашенков, авиация и артиллерия западной группировки войск нанесла удар по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Кисловки, Тимковки, Берестового и Табаевки Харьковской области, а также возле Стельмаховки Луганской народной республики. Кроме того, возле Ивановки и Двуречной под Харьковом были пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар по территории Украины с использованием стратегической авиации и крылатых ракет «Калибр», запущенных с кораблей Военно-морского флота России. Военкоры назвали целями склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, которые подготавливаются для контрнаступления ВСУ. Журналисты связали обстрел с рядом инцидентов, произошедших до этого с российскими военными и гражданскими объектами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зураб Дарахвелидзе
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о массовых попытках ВСУ прорвать оборону у Артемовска
Жена футболиста Тарасова показала результат операции по увеличению груди
Под Николаевым уничтожили склад боеприпасов украинской группировки «Херсон»
Избившего до смерти жену россиянина признали невменяемым
Российские военные сбили украинский самолет Су-27 и еще 18 беспилотников
Фитнес-эксперт назвал пять приводящих к появлению складок на животе привычек
Германия пообещала привлечь Россию к ответу за действия на Украине
Минобороны сообщило о гибели двух полковников при отражении атак ВСУ
Москвичи застряли в турецкой столице
Дзюба пропустит матч «Локомотива» против «Крыльев Советов»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.