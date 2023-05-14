Российские войска уничтожили более 100 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило о потере Украиной свыше 100 бойцов на купянском направлении за сутки

Российские войска уничтожили свыше 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, за сутки противник потерял пять автомобилей, гаубицу д-20, а также противотанковую пушку «Рапира», добавил представитель ведомства.

Как уточнил Конашенков, авиация и артиллерия западной группировки войск нанесла удар по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Кисловки, Тимковки, Берестового и Табаевки Харьковской области, а также возле Стельмаховки Луганской народной республики. Кроме того, возле Ивановки и Двуречной под Харьковом были пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар по территории Украины с использованием стратегической авиации и крылатых ракет «Калибр», запущенных с кораблей Военно-морского флота России. Военкоры назвали целями склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, которые подготавливаются для контрнаступления ВСУ. Журналисты связали обстрел с рядом инцидентов, произошедших до этого с российскими военными и гражданскими объектами.