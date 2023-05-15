В Кремле высказались о президентских выборах в Турции

Песков: Кремль с большим вниманием следит за ходом президентских выборов в Турции

Москва с большим вниманием и уважением к турецкому народу следит за ходом президентских выборов в Турции. Об этом заявил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«[Отношения между Москвой и Анкарой] это то сотрудничество, которое носит истинно взаимовыгодный характер, поэтому мы с большим интересом и большим вниманием наблюдаем за новостями, которые приходят из Турции. Мы с большим уважением относимся к выбору турецкого народа. Мы рассчитываем, что сотрудничество будет продолжаться, углубляться и расширяться», — заявил он.

Президентские выборы в Турции состоялись в воскресенье, 14 мая. Они проходили на территории 81 провинции Турции и в других странах. Обработаны 99,9 процента бюллетеней. Эрдоган получил 49,34 процента голосов, Кылычдароглу — 45 процентов. Для победы в первом туре кандидат должен получить 50 процентов плюс один голос. В связи с этим принято решение о проведении второго тура, он состоится 28 мая.