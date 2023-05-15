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04:10, 15 мая 2023Бывший СССР

Россия выразила готовность снять ограничения в торговле с Белоруссией

Посол Крутой заявил о готовности России снять ограничения в торговле с Белоруссией

Кадр: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил о готовности российской стороны снять ограничения по отдельным позициям в торговле с республикой в ближайшее время. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Беларусь - 1».

По словам дипломата, на встрече с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым обсуждалась тема защиты общего союзного рынка. Крутой указал, что речь шла о возможности параллельного импорта и демпинга третьих стран.

Посол Белоруссии отметил, что Россия выразила готовность снять ограничения по некоторым товарам (ограничения имеют либо локальный характер, либо на уровне нормативных актов правительства).

«Для нас критически важный сегмент это машиностроение», — подчеркнул Крутой, указав, что Минск планирует сохранить хотя бы доли своих предприятий по поставкам в России.

В марте прошлого года Россия сняла ограничения на поставки продукции ряда предприятий Белоруссии, производящих молочные и мясные продукты, а также корма. Молочную продукцию разрешили ввозить, в частности, компаниям «Милкавита», «Калинковичский молочный комбинат», «Верхний луг».

Марина Совина
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