Россия сняла ограничения на поставки ряда продуктов из Белоруссии

Россия снимает ограничения на поставки продукции ряда предприятий Белоруссии, производящих молочные и мясные продукты, а также корма, пишет РИА Новости со ссылкой на заявления советника главы Россельхознадзора Юлии Мелано.

Ограничения снимаются с 6 марта, что стало итогом переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с руководителем белорусской ветеринарной службы.

Молочную продукцию теперь разрешат ввозить, в частности, компаниям «Милкавита», «Калинковичский молочный комбинат», «Верхний луг». Сливочное масло разрешили поставлять Солигорскому филиалу Слуцкого сыродельного комбината, цельномолочную продукцию — компании «Данон Шклов». Мясные продукты будут поставлять в том числе компании «Слуцкий мясокомбинат» и «Мясоопт». Всего речь идет о 19 предприятиях.

5 марта Россельхознадзор принял также решение одобрить поставки продуктов в Россию из подкарантинных стран. В частности, в страну разрешили ввозить бангладешский картофель и боснийские груши. Ограничения отменяются уже с 5 марта, также теперь можно импортировать яблоки из Азербайджана и орехи из Китая.

Ранее стало известно, что X5 Group (управляет, в частности, торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и дискаунтером «Чижик») ввела ограничения на продажу отдельных продуктов — круп, растительного масла и сахара в магазинах сети. Решение компания объясняет необходимостью обеспечить постоянное присутствие товаров первой необходимости на полках.