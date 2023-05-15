Четырех российских подростков задержали за диверсии ради 10 тысяч рублей

Российский подросток поджег на новосибирском заводе штурмовик Су-24 ради 10 тысяч рублей

В Новосибирской области задержали четырех российских подростков, заподозренных в диверсиях ради 10 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash Siberia в Telegram.

По данным издания, три школьника подожгли релейный шкаф на железной дороге в Советском районе Новосибирска. Еще один пробрался на территорию завода имени Чкалова и поджег с помощью горючей смеси стоявший там штурмовик Су-24, хранившийся ради запчастей. Пожар удалось погасить оперативно прибывшему на место ЧП сторожу.

Все свои диверсии молодые люди снимали на видео. После задержания они рассказали силовикам, что решились на преступление после того, как наткнулись на предложение о заработке с помощью диверсий в социальных сетях.

10 мая замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин рассказал, что Украина привлекала российских подростков за пять-десять тысяч рублей к совершению диверсий на железной дороге.