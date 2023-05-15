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10:43, 15 мая 2023Силовые структуры

Четырех российских подростков задержали за диверсии ради 10 тысяч рублей

Российский подросток поджег на новосибирском заводе штурмовик Су-24 ради 10 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Новосибирской области задержали четырех российских подростков, заподозренных в диверсиях ради 10 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash Siberia в Telegram.

По данным издания, три школьника подожгли релейный шкаф на железной дороге в Советском районе Новосибирска. Еще один пробрался на территорию завода имени Чкалова и поджег с помощью горючей смеси стоявший там штурмовик Су-24, хранившийся ради запчастей. Пожар удалось погасить оперативно прибывшему на место ЧП сторожу.

Все свои диверсии молодые люди снимали на видео. После задержания они рассказали силовикам, что решились на преступление после того, как наткнулись на предложение о заработке с помощью диверсий в социальных сетях.

10 мая замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин рассказал, что Украина привлекала российских подростков за пять-десять тысяч рублей к совершению диверсий на железной дороге.

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Владимир Седов
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