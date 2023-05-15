Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:04, 15 мая 2023Россия

Российский дальнобойщик решил наказать водителя за обгон и был жестоко избит

На Урале водитель автобуса жестоко избил попытавшегося наказать его за обгон дальнобойщика

Российский дальнобойщик решил наказать водителя за обгон и сам был жестоко избит оппонентом. Дорожный инцидент попал на видеорегистратор, кадры публикует Telegram-канал Ural Mash.

На опубликованных кадрах видно, как дальнобойщик останавливается перед водителем автобуса, выходит из кабины грузовика с предметом, похожим на биту или дубинку, и, дождавшись оппонента, начинает предъявлять ему претензии.

После короткой перепалки дальнобойщик бьет водителя автобуса дубинкой, но мужчине удается нанести обидчику несколько ударов и выхватить оружие, после чего водитель автобуса жестоко избивает дальнобойщика.

Отмечается, что водитель автобуса не остановился даже после того, как его попытались оттащить свидетели — он еще несколько раз нанес уже лежащему оппоненту удар дубинкой и ногой.

Пострадавшего госпитализировали, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Омске мужчина подрался с таксистом во время поездки, из-за чего машина попала в ДТП.

Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В Польше высказались о вероятном моменте начала переговоров по Украине
Акула укусила за ногу подводного охотника
Популярная латиноамериканская страна отменила въездные ограничения для россиян
Боец UFC рассказал о совете Хабиба Нурмагомедова
Стало известно о восьми ударах ВСУ по приграничному российскому поселку
Объявление о продаже дизайнерского унитаза в Подмосковье развеселило россиян
Зеленский призвал НАТО принять позитивное решение о членстве Украины
Российский дальнобойщик решил наказать водителя за обгон и был жестоко избит
Корвет «Бойкий» выполнил артиллерийские стрельбы в море
Школьницу нашли мертвой под окнами дома после гибели отца-вагнеровца на СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.