Российский дальнобойщик решил наказать водителя за обгон и был жестоко избит

На Урале водитель автобуса жестоко избил попытавшегося наказать его за обгон дальнобойщика

Российский дальнобойщик решил наказать водителя за обгон и сам был жестоко избит оппонентом. Дорожный инцидент попал на видеорегистратор, кадры публикует Telegram-канал Ural Mash.

На опубликованных кадрах видно, как дальнобойщик останавливается перед водителем автобуса, выходит из кабины грузовика с предметом, похожим на биту или дубинку, и, дождавшись оппонента, начинает предъявлять ему претензии.

После короткой перепалки дальнобойщик бьет водителя автобуса дубинкой, но мужчине удается нанести обидчику несколько ударов и выхватить оружие, после чего водитель автобуса жестоко избивает дальнобойщика.

Отмечается, что водитель автобуса не остановился даже после того, как его попытались оттащить свидетели — он еще несколько раз нанес уже лежащему оппоненту удар дубинкой и ногой.

Пострадавшего госпитализировали, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Омске мужчина подрался с таксистом во время поездки, из-за чего машина попала в ДТП.