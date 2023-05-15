В ЕС прокомментировали слухи о планах Зеленского подорвать трубопровод «Дружба»

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС не знает о планах Зеленского подорвать трубопровод «Дружба»

Евросоюз (ЕС) не знает о планах президента Украины Владимира Зеленского подорвать трубопровод «Дружба». Так на слухи о предложении украинского лидера, которые появились после публикации The Washington Post сведений из слитых в сеть данных Пентагона, прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

В ответ на вопрос венгерских журналистов глава ЕК замолчала, перевернула несколько страниц материалов перед собой, посмотрела в сторону главы Евросовета Шарля Мишеля и заявила, что «ничего об этом не знает».

Журналисты уточнили, почему до сих пор никто не опроверг данную информацию, но глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер сказал, что «это и был ответ».

13 мая газета The Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть данные Пентагона сообщила, что президент Украины за закрытыми дверями выступал с предложением захватить российские города и подорвать нефтепровод «Дружба». Как следует из данных американской разведки, личная переписка украинского лидера с военным командованием говорит о том, что нападения тщательно планировались.