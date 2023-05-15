Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:46, 15 мая 2023Моя страна

В Орле прошел семейный и молодежный экологический фестиваль «Эко.Фест»

I семейный и молодежный экологический фестиваль «Эко.Фест» прошел в Орле 13 мая

Фото: PPstock / Shutterstock / Fotodom

Более тысячи россиян приняли участие в целом ряду мероприятий, состоявшихся в Орле в рамках первого семейного и молодежного экологического фестиваля «Эко.Фест». Как уточняет KP.RU, мероприятие состоялось 13 мая, организатором выступила некоммерческая организация (НКО) «Социально-культурный фонд развития и инновации».

В день фестиваля все желающие смогли принять участие в конкурсах, мастер-классах и квестах, а также насладиться специально подготовленной концертной программой. Кроме того, во время эко-феста участники проекта «Большое дело» высадили клумбу из роз на территории детского парка.

«Большое количество участников и партнеров I семейного и молодежного экологического фестиваля «Эко.Фест» демонстрирует актуальность и важность данной тематики», — подчеркнул председатель попечительского совета «Социально-культурного фонда развития и инновации» Сергей Кутенев.

Он подчеркнул, что на достигнутом фонд не остановится и продолжит организовывать подобные мероприятия для жителей и гостей города.

Ранее сообщалось, что в российском регионе откроется Музей пчелы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Лукашенко появился на публике с перевязанной рукой на фоне слухов о болезни
В России заявили о соблазнах Киева ударить по ней западным оружием
В ООН признали проблемы с соблюдением условий зерновой сделки
Приграничный российский город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ
Бывший глава ФИДЕ Илюмжинов рассказал о контактах с инопланетянами
В Литве назвали НАТО гарантом безопасности Украины
Назван город России с самыми дешевыми участками
Артемий Лебедев высказался о судьбе эмигрировавших россиян
Названо главное препятствие в повышении стипендий студентам до уровня МРОТ
В Госдуме оценили ущерб от новых антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.