В Орле прошел семейный и молодежный экологический фестиваль «Эко.Фест»

I семейный и молодежный экологический фестиваль «Эко.Фест» прошел в Орле 13 мая

Более тысячи россиян приняли участие в целом ряду мероприятий, состоявшихся в Орле в рамках первого семейного и молодежного экологического фестиваля «Эко.Фест». Как уточняет KP.RU, мероприятие состоялось 13 мая, организатором выступила некоммерческая организация (НКО) «Социально-культурный фонд развития и инновации».

В день фестиваля все желающие смогли принять участие в конкурсах, мастер-классах и квестах, а также насладиться специально подготовленной концертной программой. Кроме того, во время эко-феста участники проекта «Большое дело» высадили клумбу из роз на территории детского парка.

«Большое количество участников и партнеров I семейного и молодежного экологического фестиваля «Эко.Фест» демонстрирует актуальность и важность данной тематики», — подчеркнул председатель попечительского совета «Социально-культурного фонда развития и инновации» Сергей Кутенев.

Он подчеркнул, что на достигнутом фонд не остановится и продолжит организовывать подобные мероприятия для жителей и гостей города.

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