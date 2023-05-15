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09:10, 15 мая 2023Путешествия

В Москве произошла массовая отмена и задержка авиарейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 15 мая произошла отмена и задержка 19 рейсов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В трех московских аэропортах 15 мая произошла отмена и задержка 19 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в Домодедово отменены вылеты трех самолетов, восемь авиарейсов перенесены. Во Внуково задержаны шесть рейсов. В Шереметьево задерживаются вылеты двух воздушных судов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета пассажирских лайнеров в авиагаванях Москвы не называется.

Ранее полет пассажирского лайнера авиакомпании «Азимут» прервался из-за технической неисправности. Инцидент произошел с российским самолетом, вылетавшим из Москвы в Карши (Узбекистан). После получения разрешения на взлет пилот прекратил разбег и доложил о прерванном рейсе.

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Фариза Бацазова
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