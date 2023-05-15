Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:54, 15 мая 2023Экономика

IT-компаниям расширят возможности для получения льготных кредитов

Правительство России расширит возможности получения льготного кредита для IT-компаний

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российское правительство расширит возможности получения льготного кредита для IT-компаний. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

Речь идет о кредитах на реализацию новых проектов с максимальной ставкой три процента годовых. Как уточнил глава кабмина, такие займы смогут оформить аккредитованные компании, которые пока не пользовались налоговыми льготами для IT-бизнеса.

Ранее стало известно, что российские компании готовы за свой счет оплачивать возвращение уехавших разработчиков в Россию. Кроме того, они попросили упростить прием на работу иностранцев. В Минцифры не согласились, что отрасли требуются новые меры поддержки. Там напомнили, что обширный комплекс мер уже применяется.

В середине мая глава министерства Максут Шадаев предупредил, что почти две тысячи российских IT-компаний могут лишиться аккредитации Минцифры, если в срок не подадут согласие на раскрытие данных в Федеральную налоговую службу. На данный момент аккредитованы 22 247 компаний.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Польше высказались о вероятном моменте начала переговоров по Украине
Зеленский призвал НАТО принять позитивное решение о членстве Украины
Российский дальнобойщик решил наказать водителя за обгон и был жестоко избит
Корвет «Бойкий» выполнил артиллерийские стрельбы в море
Школьницу нашли мертвой под окнами дома после гибели отца-вагнеровца на СВО
IT-компаниям расширят возможности для получения льготных кредитов
Очные последние звонки отменили близ границы в российском регионе
Майли Сайрус снялась топлес и показала снимки фанатам
Приезжий изнасиловал 18-летнюю девушку у станции метро в Москве
Стала известна дата визита спецпредставителя КНР в Киев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.