IT-компаниям расширят возможности для получения льготных кредитов

Правительство России расширит возможности получения льготного кредита для IT-компаний

Российское правительство расширит возможности получения льготного кредита для IT-компаний. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

Речь идет о кредитах на реализацию новых проектов с максимальной ставкой три процента годовых. Как уточнил глава кабмина, такие займы смогут оформить аккредитованные компании, которые пока не пользовались налоговыми льготами для IT-бизнеса.

Ранее стало известно, что российские компании готовы за свой счет оплачивать возвращение уехавших разработчиков в Россию. Кроме того, они попросили упростить прием на работу иностранцев. В Минцифры не согласились, что отрасли требуются новые меры поддержки. Там напомнили, что обширный комплекс мер уже применяется.

В середине мая глава министерства Максут Шадаев предупредил, что почти две тысячи российских IT-компаний могут лишиться аккредитации Минцифры, если в срок не подадут согласие на раскрытие данных в Федеральную налоговую службу. На данный момент аккредитованы 22 247 компаний.