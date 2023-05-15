Артемий Лебедев высказался о судьбе эмигрировавших россиян

Блогер Артемий Лебедев высказался об эмигрировавших россиянах словами «мало кому нужные»

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскрыл, какая судьба, по его мнению, ждет эмигрировавших россиян. В интервью телеведущему Вячеславу Манучарову он описал будущую жизнь тех, кто покинул Россию, словами «мало кому нужные». Запись их разговора доступна на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

«Они (эмигрировавшие россияне — прим. "Ленты.ру") просто доживут [жизнь] в чужой культуре, растворенные, мало кому нужные. Потому что сила все равно здесь [в России], когда ты ходишь по улице, общаешься с людьми, едешь в лифте, читаешь объявления — это тебя продолжает держать в культуре», — сказал Лебедев, говоря о судьбе тех, кто покинул Россию.

По словам блогера, основная сложность для россиян, переехавших за границу, заключается в том, что им приходится жить в другой стране с чужим языком, чужими правилами и законами. «Ты можешь захотеть пошутить про какой-то момент, тебе даже не с кем будет пошутить», — добавил он.

В том же интервью Лебедев сравнил российское и западное телевидение. Он заявил, что считает немецкое ТВ лучше российского. Как отметил дизайнер, если в российских передачах руководствуются концепцией «кто кого переорет», в немецких программах люди общаются спокойно, не перебивая друг друга.