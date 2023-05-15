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18:23, 15 мая 2023Бывший СССР

Лукашенко прокомментировал крушение авиагруппы в Брянской области

Лукашенко заявил о повышенной готовности армии после крушения авиагруппы под Брянском

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

После крушения авиагруппы из четырех воздушных судов Воздушно-космических сил (ВКС) России в Брянской области белорусская армия находится в повышенной готовности. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время посещения центрального командного пункта Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) республики, пишет БЕЛТА.

Он также отметил, что в субботу, 13 мая, войска ПВО Белоруссии были переведены в готовность номер один.

13 мая стало известно о крушении авиагруппы из двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 ВКС России в Брянской области. Уточнялось, что в результате случившегося экипажи воздушных судов погибли.

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Алевтина Запольская
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