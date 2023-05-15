Россиянка побывала в Египте и рассказала о плюсах отсутствия сограждан

Читательница «Тонкостей туризма» заявила, что российские туристы самые желанные в Египте

Россиянка побывала в Египте и заметила, что долгое отсутствие сограждан из-за коронавируса пошло на пользу местным курортам. О плюсах Шарм-эш-Шейха Татьяна Шелих рассказала на портале «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По ее словам, сейчас российские туристы являются самыми желанными в Египте, а русский язык стал основным для общения с иностранцами. Кроме того, отмечает Шелих, новое поколение обслуживающего персонала не знает русский мат и не делает женщинам сомнительные комплименты.

«Как же это радует. Сейчас у нашего "тагила" не хватит денег на отдых в Египте, и есть надежда, что египтян не испортят отдыхающие. Так что наше отсутствие помогло очиститься местным от пошлости», — заявила читательница портала.

При этом туристка отметила, что из-за пандемии коронавируса многие египетские отели закрылись, а в оставшихся наблюдаются проблемы с техникой. Кроме того, питание на курортах стало хуже, а продукты подорожали. К плюсам Шарм-эш-Шейха она отнесла чистую воду в море.

«В отсутствие людей вода очистилась. Возле коралловых островков стало много рыб, и они стали крупнее. Обязательно купите маску, такую красоту вы только на Мальдивах увидите, но за значительно большие деньги», — заключила Шелих.

Ранее россиянам назвали страны, доступные для отдыха летом без необходимости оформлять загранпаспорта или визы. Так, в список государств для пляжного отдыха входят Абхазия, Албания, Аргентина, Бразилия, Внесуэла, Вьетнам, Грузия, Доминикана, Египет, Израиль, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Таиланд, Турция, Филиппины, Черногория и другие страны.