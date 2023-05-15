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19:27, 16 мая 2023Из жизни

11-летняя девочка пережила нападение пумы

ABC17: в США пума напала на вошедшую в курятник девочку

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Дикая пума напала на 11-летнюю девочку в сельской местности США. Как сообщает ABC17, пострадавшая выжила после атаки и получила лишь незначительные травмы.

Живущая с родителями на ферме в Колорадо девочка случайно наткнулась на пуму в курятнике. Утром ребенок отправился проверить несушек. Когда вошедшая в помещение девочка присела, чтобы проверить, что случилось с курицей, не успевшая покинуть курятник пума прыгнула на нее. Хищник сильно оцарапал ей лицо и скрылся.

После заявления семьи о нападении представители департамента по охране дикой природы выследили животное. Напавшая на девочку пума оказалась очень молодой самкой. Ее тело отправили для осмотра и анализа в ветеринарную лабораторию, чтобы убедиться, что атака не была спровоцирована бешенством или другими болезнями.

Пума, скорее всего, просто искала себе легкий обед в курятнике. Но, хотя атаки пум это редкость, мы не можем рисковать, если хищник напал на человека

Шон Шепардспециалист из департамента по охране дикой природы Колорадо

Поскольку животное не имело намерений повторно атаковать девочку, его нападение было, вероятнее всего, способом защиты, потому что пума оказалась заблокированной в закрытом пространстве.

При этом всего два месяца назад пума напала на мужчину, лежащего в джакузи. Оба этих инцидента достаточно необычны, но специалисты не отмечают паттерна в этих атаках. До этого нападений пум на человека не регистрировалось с февраля 2022 года.

Ранее сообщалось о тигрице, напавшей в Индии на троих мужчин, собиравших хворост в лесу. Двоим из них спастись не удалось, а один пострадавший ранил хищницу, которую ветеринары позднее отловили и увезли в реабилитационный центр.

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Антонина Черташ
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11-летняя девочка пережила нападение пумы
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