Россиянин во время допроса в полиции нашел среди вещдоков наркотик и съел его

Под Красноярском россиянин нашел среди вещдоков в отделе МВД наркотик и проглотил его

В Красноярском крае 35-летний житель поселка Козулька, доставленный в отдел полиции по уголовному делу, нашел среди вещдоков наркотики и незаметно проглотил их. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пока полицейские отвлеклись, мужчина достал из ящика их стола пакет с полутора граммами психоактивного вещества MDMB и быстро съел его. Пропажу обнаружили спустя три дня. После этого стражи порядка вспомнили о подозреваемом, который крайне странно вел себя во время допроса.

Известно, что ранее мужчина был судим за кражу и распространение наркотиков. После инцидента в отношении него возбудили дело о хищении наркотических средств.