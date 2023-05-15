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22:53, 15 мая 2023Спорт

Латвийская теннисистка поругалась с судьей во время матча с россиянкой

Латвийская теннисистка Остапенко поругалась с судьей во время матча с Касаткиной в Риме

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Латвийская теннисистка Елена Остапенко поругалась с судьей Марией Чичак во время матча против россиянки Дарьи Касаткиной в четвертом круге турнира категории WTA 1000 в Риме. Видео доступно в Twitter The Tennis Letter.

Инцидент произошел во втором сете встрече при счете 4:2 в пользу Касаткиной. Остапенко оспорила решение судьи засчитать очко в пользу россиянки, заявив, что мяч ушел в аут. «Вы никогда больше не будете судить мои матчи», — крикнула 25-летняя спортсменка судье.

Матч завершился победой Остапенко со счетом 6:4, 4:6, 6:0. Латвийская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Риме.

Остапенко занимает 20-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является победительницей турнира Большого Шлема — Roland Garros в 2017 году. На счету спортсменки также 11 титулов на турнирах WTA.

Анастасия Борисова
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