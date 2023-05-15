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19:30, 15 мая 2023Силовые структуры

Шестилетняя россиянка попала в реанимацию из-за ранения из пневматического ружья

В Ленобласти мальчик случайно выстрелил в шестилетнюю девочку, отец которой дал ему ружье

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Ленобласти мальчик случайно выстрелил в шестилетнюю девочку, отец которой дал ему старое пневматическое ружье. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в поселке Виллози. 37-летний мужчина нашел в сарае старое ружье и отдал его соседским мальчишкам, а сам отошел по делам. Ребята стали стрелять по бочкам по дворе, однако случайно ранили маленькую дочь владельца пневмата.

Отец привез ребенка в больницу. Сейчас девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. У нее диагностировали повреждения правой почки, печени и внутрибрюшное кровотечение.

Елизавета Новикова
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