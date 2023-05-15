Военкоры сообщили о прячущихся в квартирах и подъездах бойцах ВСУ в Артемовске

«РВ»: бойцы ВСУ прячутся в подъездах и снимают, как их заливают огнем в Артемовске

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) целыми подразделениями прячутся в квартирах и подъездах жилых домов в Артемовске (украинское название — Бахмут), чтобы не попасть под удар российских военных, и снимают видео, «как их заливают огнем». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продолжают штурм последних кварталов западной части города, активно применяя ночью зажигательные боеприпасы. Российские военные вычисляют бойцов ВСУ и, «когда есть возможность, вызывают артиллерию». Они сжигают позиции и технику ВСУ, оставленную под открытым небом. Отмечается, что так был уничтожен не один пикап.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что ВСУ не собираются сдавать Артемовск. По его словам, украинские власти намерены удерживать город «столько, сколько военные будут считать необходимым для тактических и стратегических целей».

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.