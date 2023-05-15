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16:31, 15 мая 2023Мир

В США задержали двух россиян за помощь авиакомпаниям из России в обходе санкций

NYT: двоих граждан РФ задержали в США за помощь российским авиакомпаниям в обходе санкций

Фото: Josue Isai Ramos Figueroa / Unsplash

В США задержали двух россиян по подозрению в причастности к поставкам запчастей и помощи российским авиакомпаниям в обходе санкций. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на материалы уголовного дела.

По данным следствия, проживающий в Майами гражданин РФ Олег Пацуля и его деловой партнер учувствовали в поставке запчастей, включая дорогостоящие тормозные системы для Boeing-737, трем авиакомпаниям из России, против двух из которых введены санкции. Эти поставки стали возможны путем перепродажи товаров через ряд подставных покупателей, в основном на Ближнем Востоке и в Азии.

Сообщается, что по подобным схемам с использованием подставных фирм в Россию были отправлены запчасти на общую сумму свыше 14,4 миллиона долларов. Двое россиян были арестованы по обвинению в нарушении экспортного контроля США и отмывании денежных средств.

Ранее Страны G7 подтвердили планы «вводить и претворять санкции и другие экономические меры» против России и противостоять обходу санкций. Они планируют продолжать совместно мониторить трансграничные трансакции между Россией и другими странами, а также отслеживать цены на нефть.

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Семен Александров
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