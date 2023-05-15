Российские войска уничтожили свыше 150 бойцов ВСУ на двух направлениях

МО РФ сообщило о потере ВСУ свыше 150 бойцов на южно-донецком и запорожском направлениях

Российские военнослужащие уничтожили свыше 150 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком и запорожском направлениях. Об этом в понедельник, 15 мая, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что группировка войск «Восток» нанесла поражение украинским подразделениям в районах Угледара и села Водяное в Донецкой народной республике (ДНР).

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что помимо живой силы на двух направлениях ВСУ потеряли пять автомобилей.

Также российские войска ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в Луганской народной республике (ЛНР). Диверсанты ВСУ действовали в районе населенного пункта Червоная Диброва.