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13:33, 15 мая 2023Россия

Украинские войска потеряли до 145 человек на купянском направлении

Минобороны: потери украинских войск на купянском направлении составили до 145 человек

Фото: РИА Новости

За минувшие сутки украинские войска потеряли до 145 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По местам дислокации украинских сил отработали подразделения российской группировки войск «Запад», уточнили в военном ведомстве.

Помимо живой силы, российские военнослужащие на указанном направлении уничтожили две бронемашины противника, а также два артиллерийских орудия, в том числе самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» калибра 122 миллиметра.

Помимо этого, за прошедшие сутки истребительная авиация ВКС России сбила два украинских вертолета в небе над Донецкой народной республикой.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин обозначил целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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