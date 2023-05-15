На Украине сообщили о повреждении двух ЛЭП из-за ракетных ударов

«Укрэнерго» сообщила о повреждении двух ЛЭП в результате ракетных ударов

Национальная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» сообщила о повреждении двух магистральных линий электропередачи на юго-западе и востоке страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

В настоящее время на поврежденных ЛЭП ведутся ремонтные работы, сообщили в «Укрэнерго».

В компании отмечают, что от постоянных обстрелов страдают распределительные сети приграничных и прифронтовых регионов. При этом благодаря половодью гидроэлектростанции страны работают не только для покрытия пиковых нагрузок, но и на протяжении суток. Кроме того, Украина продолжает экспортировать электроэнергию в Польшу и Молдавию.

Ранее директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук сообщил, что на территории Украины сейчас повреждено 75 процентов тепловой генерации. На ее восстановление, по его словам, понадобится около 150 миллионов долларов.