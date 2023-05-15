США присоединятся к реестру о нанесенном Украине ущербе

Постпредство: США присоединятся к реестру Совета Европы о нанесенном Украине ущербе

США присоединятся к реестру Совета Европы о нанесенном Украине ущербе, документ будет представлен на ближайшем саммите СЕ, сообщило постпредство Соединенных Штатов при ООН.

Государство присоединится к реестру в качестве ассоциированного члена-основателя. Документ станет ключевым для IV саммита глав государств и правительств Совета Европы, мероприятие пройдет в столице Исландии Рейкьявике 16-17 мая.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд возглавит американскую делегацию на саммите и будет представлять Вашингтон при присоединении к соглашению об учреждении реестра. Соединенные Штаты при содействии конгресса намерены предоставить финансирование для оказания поддержки реестру.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал усилить помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в подготовке к контрнаступлению.

