Школьницу нашли мертвой под окнами дома после гибели отца-вагнеровца на СВО

161.ru: в Краснодаре шестиклассницу нашли мертвой после гибели отца-вагнеровца на СВО

В Краснодаре шестиклассницу нашли мертвой под окнами многоэтажного дома после известия о гибели отца из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает российский портал 161.ru.

По информации издания, отец школьницы отбывал срок по статье за наркотики в колонии в Ульяновской области. Там он якобы присоединился к ЧВК и отправился под Артемовск (украинское название — Бахмут).

Россиянин хотел быстрее получить помилование, вернуться и забрать девочку у матери, которая бросила ее в младенчестве. После того, как отец попал в тюрьму, женщина начала интересоваться жизнью ребенка и взяла в свою новую семью. По словам родственников со стороны вагнеровца, впоследствии бывшую жену очень волновали денежные компенсации за гибель мужчины.

Девочка прожила с матерью девять месяцев. О гибели отца при минометном обстреле она узнала в январе. В апреле ее труп нашли под окнами высотки.

Родственники шестиклассницы указывали, что мать до этого якобы часто с ней ссорилась, обзывала шлюхой и запрещала пользоваться косметикой. Одноклассники видели на теле девочки побои. Сама она признавалась, что в новой семье не имеет права на собственное мнение.

Мать девочки отказалась комментировать случившееся и пригрозила, что заявит на журналистов портала в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что представитель Кремля Дмитрий Песков счел важным проработать идею расширить льготы для семей участников СВО из ЧВК «Вагнер».