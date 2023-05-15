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15:12, 15 мая 2023Россия

Российский военком назвал СВО борьбой с сатаной «с головой в другом месте»

В Карелии военком сравнил СВО с противостоянием сатане «с головой в другом месте»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В зоне специальной военной операции (СВО) Россия борется со злом, под которым следует понимать не только Украину. Об этом заявил военный комиссар Калерии Андрей Артемьев на совещании в мэрии Петрозаводска. Видеозапись мероприятия опубликовало сообщество администрации Петрозаводского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Военком отметил, что далеко не все россияне отчетливо представляют себе стоящую перед страной опасность. «А сатана реальный, причем он не один. Это не только это Украина. Украина — это руки, а голова этой Гидры находится в другом месте», — пояснил он.

Также Артемьев прокомментировал ситуацию с прошедшей в России частичной мобилизацией. Он удивился «нахальству некоторых руководителей», которые, по его словам, оформляют бронь от призыва на всех сотрудников возглавляемых ими организаций. Военком призвал пересмотреть эту практику и активнее рекламировать службу в Вооруженных силах России по контракту.

Ранее в Кремле заявили, что Запад своими действиями спровоцировал Россию начать СВО. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, к таким последствиям привел целый комплекс ошибок Запада. Россия — слишком большое государство, чтобы «с ним можно было так себя вести», подчеркнул представитель Кремля.

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Алан Босиков
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