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20:30, 15 мая 2023Мир

США не подтвердили сообщения о сбитой системой ПВО России ракете Storm Shadow

Белый дом: США не могут подтвердить сообщения о сбитой системой ПВО РФ ракете Storm Shadow

Фото: РИА Новости

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби не смог подтвердить информацию о том, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили крылатую ракету Storm Shadow. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом 15 мая заявило представительство Луганской народной республики: там считают, что по Луганску был нанесен удар крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате атаки было повреждено административное здание, два легковых автомобиля, а также выбиты стекла в семи многоквартирных домах.

При этом о том, что власти Великобритании решили поставить Киеву такие ракеты, стало известно лишь на прошлой неделе — 11 мая информацию подтвердило Минобороны Соединенного Королевства.

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Виктория Кондратьева
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