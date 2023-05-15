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18:51, 15 мая 2023Забота о себе

Невролог предупредил об опасности работы на даче

Невролог Забиров: для профилактики инсульта надо соблюдать режим труда и отдыха на даче

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Во время дачного сезона риск инсульта существенно возрастает из-за жары в сочетании с тяжелым физическим трудом, предупредил врач-невролог, кандидат медицинских наук Сергей Забиров. Способы уберечься от опасности он назвал в эфире радио «Петербург».

Забиров объяснил, что у людей пожилого возраста, как правило, в анамнезе уже присутствуют гипертония, аритмия или атеросклероз сосудов, из-за которого ухудшается кровоснабжение внутренних органов, включая головной мозг. По словам врача, эти факторы сами по себе могут спровоцировать инсульт, а в сочетании с жарой и тяжелой работой в неудобной позе на грядках риск патологии возрастает еще сильнее.

Для профилактики инсульта на даче Забиров рекомендовал планово проходить диспансеризацию у врача и регулярно сдавать анализ крови. Также людям зрелого возраста надо соблюдать режим труда и отдыха, правильно питаться, не злоупотреблять алкоголем и сигаретами и обязательно пить достаточное количество жидкости.

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В заключение невролог напомнил, что признаками инсульта являются внезапное неестественное опускание половины лица, слабость мышц, нарушения восприятия и воспроизведения речи, неспособность считать в уме. Также среди менее явных предвестников патологии врач выделил головокружение, шаткость походки, утрату чувствительности в конечностях.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко предупредила о смертельной опасности холодного душа. Ледяная вода может привести к переохлаждению и, как следствие, бронхиту, насморку и спазму сосудов, который может закончиться инсультом или холодовым инфарктом.

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Наталья Обрядина
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