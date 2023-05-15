Терапевт предупредила о смертельной опасности холодного душа

Врач Романенко: ледяной душ может грозить холодовым инфарктом

Слишком холодный душ может грозить серьезными проблемами со здоровьем, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. Об опасности ледяного душа она рассказала в беседе с «Москвой 24».

Романенко отметила, что любая холодная вода может привести к переохлаждению, следствием которого становятся насморк, бронхит и другие воспаления нижних и верхних дыхательных путей.

Кроме того, холодная вода может вызвать спазм сосудов и спровоцировать потенциально смертельно опасные проблемы со здоровьем. «Спазм сосудов — это риск повышения давления, сердечно-сосудистых катастроф. Может быть инсульт или инфаркт. Есть такая форма инфаркта миокарда — холодовой инфаркт», — заключила она.

Ранее терапевт Анастасия Меняйлова заявила, что ванны имеют положительный эффект на организм, но существует ряд противопоказаний, при которых такая процедура может стать опасной. К примеру, от горячей ванны стоит отказаться при наличии сердечно-сосудистых заболеваний.