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16:37, 15 мая 2023Забота о себе

Терапевт предупредила о смертельной опасности холодного душа

Врач Романенко: ледяной душ может грозить холодовым инфарктом

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Слишком холодный душ может грозить серьезными проблемами со здоровьем, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. Об опасности ледяного душа она рассказала в беседе с «Москвой 24».

Романенко отметила, что любая холодная вода может привести к переохлаждению, следствием которого становятся насморк, бронхит и другие воспаления нижних и верхних дыхательных путей.

Кроме того, холодная вода может вызвать спазм сосудов и спровоцировать потенциально смертельно опасные проблемы со здоровьем. «Спазм сосудов — это риск повышения давления, сердечно-сосудистых катастроф. Может быть инсульт или инфаркт. Есть такая форма инфаркта миокарда — холодовой инфаркт», — заключила она.

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Александра Лисица
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