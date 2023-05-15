Российская студентка пожаловалась отцу на преследование и пропала

«112»: во Владивостоке первокурсница пожаловалась отцу на преследование и пропала

Во Владивостоке студентка-первокурсница Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) пожаловалась отцу на преследование и пропала. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По данным издания, сестра россиянки заявила в полицию о ее исчезновении в минувшие выходные. Она же рассказала, что девушка жаловалась подруге, что за ней ведут слежку. Те же слова за пару часов до пропажи студентка повторила отцу.

Удалось выяснить, что 12 мая первокурсница вышла из здания университета и села в автобус. Через несколько часов ее телефон был переведен на голосовую почту. С тех пор на связь с родственниками она не выходила.

В ходе поисков волонтеры обнаружили на набережной Владивостока мокрый чемодан. Однако вещей первокурсницы в нем не оказалось.

Соседка студентки по комнате в общежитии отметила, что в последнее время та вела себя странно, прогуляла почти весь семестр, редко куда-то выходила и увлеклась раскладами на картах Таро.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге волонтеры спустя сутки нашли живой 12-летнюю девочку, пропавшую по дороге в школу. До этого родители несовершеннолетней обзвонили ее одноклассников и распространили сообщения об исчезновении по городским чатам.