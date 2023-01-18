Пропавшую российскую школьницу с игрушечной акулой нашли живой спустя сутки

Пропавшую в Екатеринбурге школьницу с игрушечной акулой нашли живой спустя сутки

В Екатеринбурге пропавшую по дороге в школу девочку с игрушечной акулой нашли живой спустя сутки. Об этом сообщает издание Е1.

О пропаже 12-летней россиянки стало известно 17 января — девочка отправилась в школу в Академическом районе ко второй смене, оставив телефон дома, и не вернулась после занятий. Позже стало известно, что до учебного заведения школьница так и не добралась.

Родители пропавшей обзвонили ее одноклассников и распространили сообщения об исчезновении подростка по городским чатам. На следующий день отец девочки обнаружил ее возле школы живой и здоровой.

Ранее сообщалось, что другой школьник из Екатеринбурга был найден живым спустя полтора месяца после пропажи. До этого 17-летний подросток уже уходил из дома.