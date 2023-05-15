Российский истребитель вылетел на перехват самолетов Германии и Франции

Российский истребитель Су-27 вылетел на перехват патрульных самолетов Германии и Франции

Российский истребитель Су-27 поднимался в небо над Балтикой после обнаружения двух патрульных самолетов ВМС Германии и ВМС Франции, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Вылетев на перехват, российские военные обнаружили, что к границы России приблизились самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет «Атлантик-2» ВМС Франции. Российский истребитель вернулся на аэродром базирования после разворота иностранных судов от госграницы, самолеты ее не нарушили.