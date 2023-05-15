Немецкие танкисты пожаловались на украинских военных

Бундесвер: немецкие танкисты пожаловались на тяжело обучаемых украинских военных

Немецкие танкисты пожаловались на то, что бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяжело обучать эксплуатации военной техники. Об этом рассказал начальник штаба Команды специальной подготовки Европейской учебной миссии полковник Хайко Диль. Его слова опубликованы на сайте бундесвера.

Как отметил военный, для обучения украинских военных немецкой стороне приходится искать многочисленных переводчиков. «Надо переводить с немецкого на украинский, частично на русский. Для этого нужно большое количество переводчиков», — подчеркнул он. Полковник пожаловался на то, что немецкие военные не могут общаться один на один с украинскими солдатами.

Диль добавил, что в немецкой армии есть переводчики, но они не могут заниматься этим беспрерывно на протяжении всего дня.

В феврале Германия начала обучать украинских военных управлению танками Leopard 2. Сообщалось, что тренировки будут проведены в сжатые сроки.