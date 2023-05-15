Россиянам дали советы для защиты от мошенничеств в Telegram

IT-эксперт Ульянов призвал искать информацию в Telegram только в официальных каналах

Эксперт по защите информации, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов дал россиянам советы для защиты от мошенничеств в мессенджере Telegram. В беседе с «360» он рассказал, что мошенники стали использовать фейковые страницы и рекламные каналы для сбора личных данных пользователей.

«Киберпреступники часто используют рекламные каналы для сбора аудитории, то есть тех людей, которых впоследствии они смогут обмануть. Как раз через рекламу это идет. Вот поэтому самое основное — источник полученной ссылки», — объяснил эксперт и призвал искать информацию в Telegram только в официальных источниках. Ульянов также предупредил, что с помощью ссылок в поддельных каналах мошенники распространяют вредоносную информацию.

В случае, если пользователю нужно перейти в определенный Telegram-канал, то его следует искать по названию в самом мессенджере, отметил эксперт. «Скорее всего, тот, который искомый и основной, будет в топе, то есть на первых позициях выдачи», — подчеркнул он.

По словам специалиста, фейковые каналы обычно находятся чуть ниже в выдаче поиска, хотя и могут иметь схожее с официальным каналом название. Эксперт рекомендовал обращать внимание на количество подписчиков, так как у ненастоящих ресурсов, как правило, аудитория меньше.

«Если мы знаем адрес настоящего канала, то можно сравнить его с тем, что прислали в рассылке или в каком-то рекламном посте», — отметил также Ульянов. Он пояснил, что именно через рекламу распространяется большое количество фейковых ссылок.

Ранее IT-эксперт Мария Фесенко посоветовала россиянам регулярно обновлять Google Chrome, чтобы защитить личные данные от взломщиков. Она также рекомендовала скачивать расширения и плагины только из официальных магазинов.