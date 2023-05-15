Банк России опроверг выпуск 300-рублевой купюры с изображением тракториста в Новосибирске

Банк России опроверг выпуск 300-рублевой купюры с изображением тракториста в Новосибирске. Об этом сообщает издание VN.ru со ссылкой на пресс-службу Сибирского главного управления ЦБ.

Информацию о распространении поддельной купюры номиналом 300 рублей мошенниками в Новосибирске опубликовал в YouTube Shorts пользователь платформы под ником @vladimirporyvaev.

По словам автора ролика, злоумышленники распространяют фейковую купюру с изображением тракториста в расстегнутой рубашке среди коллекционеров, убеждая их в том, что «это первая купюра из серии купюр разного номинала, которая будет посвящена разным профессиям». Мужчина подчеркивает, что банкнота выполнена качественно и не имеет никаких маркировок о том, что купюра является поддельной. На ней также изображен QR-код, который имитирует подлинность банкноты, добавляет @vladimirporyvaev.

О том, что в Новосибирске прошел слух о выпуске новой банкноты, также сообщило местное СМИ VN.ru. Издание отмечает, что новосибирцы активно делятся в мессенджерах фотографией фейковой банкноты номиналом 300 рублей с изображением тракториста.

В пресс-службе Банка России заявили, что купюра является фейковой. Регулятор сообщил, что на данный момент в наличном денежном обороте России используются банкноты только девяти номиналов. В их число входят 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1 тысяча, 2 тысячи и 5 тысяч рублей. «Расширение действующего банкнотного ряда другими номиналами не планируется», — отметили в Банке.

Ложная информация о выпуске в России 300-рублевой купюры с изображением тракториста не приобрела широкого распространения в СМИ, однако фотография поддельной банкноты была неоднократно опубликована в соцсетях. Многие издания выпустили заметки, в которых опровергли сообщения о появлении новой банкноты. Помимо VN.ru, соответствующие материалы опубликовали «Царьград», «Московский комсомолец» и ряд региональных изданий.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»