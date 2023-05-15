Под Петербургом трехлетний ребенок упал в яму с водой и попал в реанимацию

В Ленинградской области трехлетний ребенок упал в яму с водой и оказался в реанимации

В Ленинградской области трехлетний ребенок упал в яму с водой для огорода и оказался в реанимации. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Мать на несколько минут зашла в дом, а затем не обнаружила на участке сына. Мальчик упал в яму с водой для полива огорода», — рассказал источник телеканала.

По его информации, родители достали ребенка из воды и оказали ему первую помощь. Пострадавшего отвезли в больницу, где поместили в реанимацию, на следующий день мальчика перевели в общую палату.

Известно, что семья, где воспитывается ребенок, благополучная, на учете не состоит. Обстоятельства случившегося выясняются.

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