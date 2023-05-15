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09:55, 15 мая 2023Россия

Овчарка на самовыгуле растерзала собаку на руках у россиянки и попала на видео

В Дальнегорске овчарка растерзала йоркширского терьера и попала на видео

В Дальнегорске Приморского края овчарка на самовыгуле растерзала йоркширского терьера в руках его хозяйки. Видеозапись происшествия публикует Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, как овчарка бежит к женщине с собакой и набрасывается на маленькое животное. Хозяйка йорка пытается поднять его на руки, но собака вцепляется в него зубами и начинает терзать. Видеозапись кончается тем, что агрессивную собаку прогоняет прохожий.

По данным авторов канала, йоркширского терьера не удалось спасти — у него оказались порваны органы. Известно, что овчарка гуляла без хозяина, но на ней был ошейник. Россиянка, чья собака погибла, обратилась в полицию, но хозяина овчарки пока не удалось найти.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать хозяев собак за самовыгул питомцев — соответствующие поправки подготовил зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Из документа следует, что безнадзорный выгул питомцев будет приравниваться к выбрасыванию их на улицу и будет подразумевать наказание владельцев в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ, не менее 16 242 рублей).

Анастасия Шейкина
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