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21:28, 15 мая 2023Мир

В США объяснили слова Зеленского о контрнаступлении ВСУ

Американский офицер Риттер усомнился в способности ВСУ начать контрнаступление
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, что Вооруженные силы (ВСУ) страны откладывают контрнаступление. Об этом он написал в материале для Sputnik.

Американский офицер объяснил слова Зеленского о контрнаступлении ВСУ и раскритиковал способность армии начать операцию.

«Остается открытым вопрос: когда Украина будет считать, что у нее достаточно сил для проведения успешной наступательной операции? Ответ, скорее всего, "никогда"», — усомнился он.

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По мнению Риттера, Киев испытывает нехватку в солдатах, а обученные в странах НАТО девять бригад военных не добьются нужных результатов. Кроме того, Россия адаптировалась к украинскому вооружению, которое поставили западные страны, например к системам HIMARS. Также Москва успешно использует беспилотники, поэтому офицер усомнился в успешном исходе контрнаступления ВСУ.

Ранее Зеленский попросил еще время для начала контрнаступления. «Мы будем готовы через некоторое время. Я не могу поделиться с вами деталями... Мы должны готовиться», — отметил он.

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Марина Совина
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