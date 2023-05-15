Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
07:49, 15 мая 2023Культура

Фильм «Вызов» вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм «Вызов» вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав 118 млн рублей в выходные

Кадр: фильм «Вызов»

Частично снятый в космосе фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко снова стал лидером проката в России и странах СНГ. Об этом сообщает Kinobusiness.

По данным портала, картина собрала 117,8 миллиона рублей за минувшие выходные. На втором месте рейтинга расположилась лента режиссера Джеймса Ганна «Стражи Галактики. Часть 3», в которой снялись Вин Дизель, Брэдли Купер и Сильвестр Сталлоне. Фильм собрал в прокате 42 миллиона рублей за выходные.

Тройку лидеров закрывает российская мелодрама «14+: Продолжение» режиссера Андрея Зайцева, собравшая 32,8 миллиона рублей в уикенд.

Ранее сообщалось, что кассовые сборы фильма «Вызов» превысили один миллиард рублей. По состоянию на 4 мая общие сборы проекта составляют 1,008 миллиарда рублей. Такого результата картина достигла за 13 дней после премьеры, которая состоялась 20 апреля. В первый уикенд «Вызов» собрал 426 миллионов, а во второй — 299.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Франция в ближайшие недели оснастит ВСУ танками и бронемашинами. Что еще пообещал Макрон Зеленскому?
Суд начал рассмотрение дела устроившей стрельбу в детсаду Красноярска россиянки
Российский ребенок поел шашлык и заразился опасным заболеванием
В Совфеде раскритиковали слова Шольца о мире на Украине на условиях России
Россиянам дали советы для безопасного использования сервисов Google
Курс доллара начал расти
Эль Фэннинг отказали в роли из-за количества подписчиков в соцсети
Врач раскрыла опасность популярного упражнения для плоского живота
В России сократилось количество высоких загрязнений воздуха
В Москве женщина умерла при пожаре в апартаментах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.