Фильм «Вызов» вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав 118 млн рублей в выходные

Частично снятый в космосе фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко снова стал лидером проката в России и странах СНГ. Об этом сообщает Kinobusiness.

По данным портала, картина собрала 117,8 миллиона рублей за минувшие выходные. На втором месте рейтинга расположилась лента режиссера Джеймса Ганна «Стражи Галактики. Часть 3», в которой снялись Вин Дизель, Брэдли Купер и Сильвестр Сталлоне. Фильм собрал в прокате 42 миллиона рублей за выходные.

Тройку лидеров закрывает российская мелодрама «14+: Продолжение» режиссера Андрея Зайцева, собравшая 32,8 миллиона рублей в уикенд.

Ранее сообщалось, что кассовые сборы фильма «Вызов» превысили один миллиард рублей. По состоянию на 4 мая общие сборы проекта составляют 1,008 миллиарда рублей. Такого результата картина достигла за 13 дней после премьеры, которая состоялась 20 апреля. В первый уикенд «Вызов» собрал 426 миллионов, а во второй — 299.