Сафари-гид выжил после нападения огромного крокодила

Огромный крокодил утащил в реку опытного сафари-гида

Крокодил длиной 3,5 метра схватил за руку опытного сафари гида и утащил его в реку. Мужчине удалось выжить, сообщает Daily Mail.

Нападение произошло, когда 52-летний Марк Монтгомери вел туристов через знаменитый Национальный парк Крюгера в Южной Африке. Группа остановилась на привал, чтобы пообедать, и гид пошел к реке Метси за водой для чая. В этот момент из реки показался огромный крокодил. Он схватил мужчину за руку и потащил на дно.

Монтгомери обхватил крокодила другой рукой и ткнул ему в глаза пальцами, одновременно пытаясь разжать челюсти рептилии. Он слышал, как на берегу кричат люди, но понимал, что они не смогут ему помочь. В какой-то момент крокодил начал крутиться в воде и отпустил жертву. После этого мужчине удалось вынырнуть на поверхность в нескольких метрах от берега. Он схватился за упавшее в воду дерево и по нему выбрался на землю на другом берегу. После он нашел переправу, перешел водоем и вернулся к своей группе.

Я даже не видел, как он показался из реки. Только успел сказать «вот черт» и сразу оказался под водой с рукой, зажатой у него между челюстями Марк Монтгомери выживший после атаки крокодила гид

Спутники оказали мужчине первую помощь и доставили в ближайший госпиталь, где ему сделали три операции подряд. Сейчас с Марком Монтгомери все в порядке, он восстанавливается после полученных травм. В интервью YouTube-каналу Trails & Training он сообщил, что не намерен отказываться от профессии гида, но в будущем будет осторожнее.

Национальный парк Крюгера занимает территорию, сравнимую с площадью Уэльса, и знаменит так называемой Тропой Крюгера, маршрутом длиной в 650 километров, известным своей опасностью и плохой проходимостью. Обычно его проходят в шесть этапов. При этом в год туристы преодолевают не более двух этапов, поэтому на прохождение маршрута уходит в общей сложности три года.

Монтгомери, который работал на этом маршруте гидом с 1998 года, был на пятом этапе, когда произошел инцидент.

Ранее сообщалось о мужчине из США, на которого напал аллигатор и откусил ему ногу по колено. Инцидент произошел на территории кемпинга во Флориде.