Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:57, 16 мая 2023Путешествия

Изменившегося до неузнаваемости из-за пластики мужчину задержали в аэропорту

Daily Mail: в аэропорту Сиднея компьютер не распознал лицо мужчины из-за пластики

Фото: David Gray / Reuters

Сотрудники службы безопасности аэропорта в Сиднее задержали мужчину, изменившегося до неузнаваемости из-за пластики. Об этом сам пассажир рассказал в социальных сетях, сообщает Daily Mail.

По данным издания, 29-летний Томи Грейнджер должен был вылететь в Токио, однако во время паспортного контроля мужчину заподозрили в обмане, так как компьютер, распознающий лица, не смог подтвердить его личность. Сотрудники авиагавани также не смогли узнать Грейнджера на фотографии в паспорте.

Пассажира отвели в отдельную комнату, где он провел некоторое время и едва не опоздал на рейс. Мужчина объяснил таможенникам, что изменился из-за пластических операций, поэтому не похож на себя на фотографии в паспорте многолетней давности.

В итоге Грейнджера отпустили, однако он отметил, что намерен поменять паспорт в ближайшем будущем. В комментариях его подписчики заметили, что ситуация могла закончиться гораздо хуже.

Ранее в аэропорту индийского города Ченнай таможенники нашли в багаже пассажирки 22 змеи и сняли их на видео. Уточняется, что женщина прибыла в Индию из Малайзии. Пресмыкающиеся разных видов и размеров находились в пластиковых прозрачных контейнерах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Украина признала причастность своей разведки к покушениям на известных россиян. Кто стал целью нападений?
Грузинская авиакомпания запустила продажу билетов в Россию
Госдеп отреагировал на восстановление авиасообщения между Россией и Грузией
Во Франции 14 человек предстанут перед судом по делу об обезглавливании учителя
Эрдоган рассказал о будущем в отношениях России и Турции
Заказавших убийство полицейского четверых россиян отправили в СИЗО
Российские компании стали экономить на премиях сотрудникам
Изменившегося до неузнаваемости из-за пластики мужчину задержали в аэропорту
Определены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Популярный российский курорт назвали небезопасным для заработка на жилье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.