Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:31, 16 мая 2023Бывший СССР

Российская авиация нанесла удар по мотострелкам ВСУ на купянском направлении

Авиация РФ нанесла удары по мотострелковой бригаде ВСУ на купянском направлении

Фото: РИА Новости

Российская авиация нанесла бомбовые удары по мотострелкам и подразделениям территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

По его словам, авиация западной группировки войск нанесла удары по местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники 14-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ и сил теробороны. Он также добавил, что российскими военными были сорваны три попытки ротации украинских подразделений на передовых позициях в районе поселка Першотравневое и сел Синьковка и Кисловка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Украина обстреляла Белгородскую область зажигательными фосфорными снарядами. Что известно об атаке?
Умер бывший губернатор Кировской области
Сын экс-президента Узбекистана жестоко избил жену в Подмосковье
Сыновья Бритни Спирс перестали отвечать на ее сообщения
Военкоры сообщили об уничтожении моста для переброски резервов ВСУ
Супругу экс-канцлера Германии уволили за визит в посольство России
В WhatsApp появится долгожданная для пользователей функция конфиденциальности
Медведев ответил на заявление Макрона о геополитическом поражении России
Меган Фокс снялась в цепях на голое тело для обложки Sports Illustrated
Пять российских пограничников получили ранения при атаке украинского БПЛА
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.