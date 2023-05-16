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06:12, 16 мая 2023Бывший СССР

ВС России уничтожили мобильную группу на пикапах и разведгруппу ВСУ

Российские военные уничтожили из «Акаций» мобильную группу на пикапах и разведгруппу ВСУ

Фото: РИА Новости

Группировка российских сил «Восток» вскрыла и уничтожила на южнодонецком направлении мобильную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух пикапах. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, пишет ТАСС.

По словам военного, разведка Вооруженных сил (ВС) России обнаружила в районе Новомихайловки движение мобильной группы противника на двух пикапах. Бойцы ВСУ были уничтожены расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация». «Экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 нанесено поражение опорному пункту противника южнее Пречистовки», — говорится в сообщении. Разведгруппа была вскрыта и уничтожена расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация».

Кроме того, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ» сбил беспилотник «Фурия». На этом направлении была отражена ракетная атака. Расчетами ЗРК «Бук» сбиты три ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. «Огнем артиллерии нанесено поражение по скоплениям боевиков в районах населенных пунктов Малиновка и Новоданиловка», — подчеркнули военные.

Ликвидирована «живая сила противника в ангаре в Лобковом, наблюдательный пост с автомобилем и боевиками в районе Новоселовки».

Ранее военные уничтожили на краснолиманском направлении два расчета минометов ВСУ. В этом районе работала российская авиация и артиллерия.

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Марина Совина
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