Кендалл Дженнер показала тело в откровенном купальнике

Модель Кендалл Дженнер показала тело в откровенном вязаном купальнике

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер поделилась кадрами с отдыха на пляже и восхитила поклонников. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость позировала в вязаном купальнике, откровенный дизайн которого демонстрировал ее ягодицы. Манекенщицу запечатлели лежащей в песке, а также у пальмы. При этом волосы предпринимательницы были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж. Из аксессуаров на ней было кольцо с крупным камнем.

Подписчики восхитились внешним видом Дженнер в комментариях под публикацией. «Вау», «Самая красивая из Кардашьян», «Люблю тебя», «Просто бомба», «Самая лучшая», «Красотка», «Показывай свое прекрасное тело чаще», — высказывались многочисленные поклонники.

Ранее в мае Кендалл Дженнер показала ягодицы на балу Met Gala. На фото было видно, что звезда вышла в свет в оголяющем ягодицы боди из стразов с длинными рукавами и серебристым воротником, а также черных ботинках на высокой платформе. Помимо этого, манекенщица сделала макияж в нейтральных оттенках и надела аккуратные серьги в виде цветов.