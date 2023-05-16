Малышева назвала неочевидную причину ухудшения памяти

Врач Елена Малышева назвала использование горящих благовоний причиной ухудшения памяти

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали неочевидную причину ухудшения памяти. Специалисты заявили, что негативно сказываться на когнитивных способностях может использование горящих благовоний. Выпуск доступен на сайте телеканала.

В 2020 году в Китае ученые провели исследование, в рамках которого более 500 человек ежедневно сжигали от одной до трех ароматических палочек в день в течение трех лет, и выявили, что у этих людей начали страдать когнитивные возможности, сообщили медики. «Они теряли память», — уточнила Малышева.

По словам Коновалова, при горении благовоний выделяется угарный газ, из-за чего происходит сужение сосудов, и в результате наступает кислородное голодание. «Поджоги благовоний снизили когнитивные функции: память, разум утрачивались из-за вдыхания горящих ароматов», — добавила врач-терапевт.

Ранее Малышева перечислила продукты, опасные для памяти. Она объяснила, что провоцировать развитие болезни Альцгеймера у тех, кто заметил проблемы с памятью, может употребление продуктов, содержащих много меди и холестерина.