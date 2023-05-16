Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:58, 16 мая 2023Ценности

Стали известны подробности роскошной жизни Блиновской

В 2019 году блогерша Блиновская купила Bentley Continental более чем за 15 млн рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Журналисты раскрыли подробности роскошной жизни российской блогерши Елены Блиновской. Соответствующий материал появился на сайте издания KP.RU.

Стало известно, что в 2019 году автор «Марафона желаний» купила свою первую машину Bentley Continental небесного цвета более чем за 15 миллионов рублей. При этом Блиновская хотела получить к автомобилю красивые номера, но по законодательству, которое действует в России, приобрести их легально невозможно.

В связи с этим блогерша решила купить машину марки «Жигули» 1988 года выпуска, чтобы перенести с них номера «005» на Bentley. По словам журналистов, в какую стоимость обошлось ей транспортное средство, неизвестно. Однако отмечается, что продавцы выставляют подобные автомобили по цене от 300 тысяч рублей до миллионов рублей.

Елена Блиновская проходит по делу о неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. По версии следствия, она оказывала информационные услуги в интернете, используя схему дробления бизнеса, и занижала полученные доходы. Блогер не уплатила налоги на добавленную стоимость, а также налоги на доходы физических лиц за 2019-2021 годы и потратила эти деньги, таким образом отмыв их.

27 апреля Блиновскую задержали в Смоленской области на пути в Белоруссию. При себе у нее были билеты на самолет в Казахстан. Впоследствии дома и в офисе блогера провели обыски. На данный момент автора тренингов отправили под домашний арест.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Россия нанесла мощный удар по Киеву. Почему на Украине атаку назвали исключительной?
Анонсировано совещание Путина с правительством
Цена на бензин обновила рекорд
Прокурор запросил 18 лет для участника украинского нацбатальона «Айдар» Мурыги
Раскрыты последствия контрнаступления Украины для стран Запада
В ангаре на Южнопортовой улице Москвы произошло возгорание прессованной бумаги
Тело пропавшей четыре дня назад российской студентки нашли в море
Россиянам раскрыли парадокс сушки белья на улице зимой и летом
Стали известны подробности роскошной жизни Блиновской
В Москве экс-десантник попытался совершить суицид после отказа в отправке на СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.