Стали известны подробности роскошной жизни Блиновской

В 2019 году блогерша Блиновская купила Bentley Continental более чем за 15 млн рублей

Журналисты раскрыли подробности роскошной жизни российской блогерши Елены Блиновской. Соответствующий материал появился на сайте издания KP.RU.

Стало известно, что в 2019 году автор «Марафона желаний» купила свою первую машину Bentley Continental небесного цвета более чем за 15 миллионов рублей. При этом Блиновская хотела получить к автомобилю красивые номера, но по законодательству, которое действует в России, приобрести их легально невозможно.

В связи с этим блогерша решила купить машину марки «Жигули» 1988 года выпуска, чтобы перенести с них номера «005» на Bentley. По словам журналистов, в какую стоимость обошлось ей транспортное средство, неизвестно. Однако отмечается, что продавцы выставляют подобные автомобили по цене от 300 тысяч рублей до миллионов рублей.

Елена Блиновская проходит по делу о неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. По версии следствия, она оказывала информационные услуги в интернете, используя схему дробления бизнеса, и занижала полученные доходы. Блогер не уплатила налоги на добавленную стоимость, а также налоги на доходы физических лиц за 2019-2021 годы и потратила эти деньги, таким образом отмыв их.

27 апреля Блиновскую задержали в Смоленской области на пути в Белоруссию. При себе у нее были билеты на самолет в Казахстан. Впоследствии дома и в офисе блогера провели обыски. На данный момент автора тренингов отправили под домашний арест.