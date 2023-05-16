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12:36, 16 мая 2023Мир

В Минобороны КНР прокомментировали заявление США о военном союзе России и Китая

Представитель МО КНР назвал заявление США о союзе РФ и Китая признаком блокового мышления

Фото: Dima Korotayev / Epsilon / Getty Images

Заявление главы объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли о том, что Вашингтон всячески стремится помешать установлению военного союза России и Китая, является признаком устаревшего блокового мышления, заявил официальный представитель Минобороны (МО) КНР Тань Кэфэй. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Посыл и аргументация тех, кто судят других по себе, следуют ограниченному и устаревшему блоковому мышлению времен холодной войны, с беспокойством смотрят на Китай и оценивают российско-китайские отношения, ошибочны», — сказал пресс-секретарь китайского оборонного ведомства.

Кэфэй добавил, что союз РФ и Китая «не только отвечает фундаментальным интересам народов двух стран, но и способствует защите международной справедливости, а также поддержанию мировой и региональной безопасности и стабильности».

Ранее Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готова сотрудничать с Вооруженными силами России ради укрепления мира и безопасности. Он добавил, что китайская и российская армии планируют усиливать стратегическую координацию и регулярно проводить совместные учения и патрулирования на море и в воздухе.

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Глеб Бажуткин
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